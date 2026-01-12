Назван топ-10 самых популярных китайских машин в России

Согласно статистике продаж, в 2025-м наиболее востребованной «поднебесной» моделью в нашей стране оказался компактный кроссовер Haval Jolion. Своих владельцев нашли 65,8 тыс. экземпляров.

Такие цифры опубликованы в официальном телеграм-канале агентства «Автостат Инфо». По словам экспертов, Jolion сохранил статус наиболее востребованного «китайца» в России, хотя его реализация за минувшие 12 месяцев просела на 22%.

В свою очередь, на второй позиции расположился Haval M6, разошедшийся тиражом 36,1 тыс. штук. Благодаря результату в 36 тыс. машин тройку лидеров замкнул Geely Monjaro. Также в топ-5 удалось пробиться Chery Tiggo 7 с припиской Pro Max и Changan Uni-S, своих владельцев нашли 35,7 тыс. и 29,7 тыс. паркетников.

Шестая позиция за счет 22,8 тыс. пристроенных авто досталась Haval F7, а седьмая принадлежит Omoda C5 благодаря 21,1 тыс. проданным машинам. Следом идет Geely Atlas с показателем 18,2 тыс. кроссоверов. В конце списка находятся Chery Tiggo 4 и его собрат с маркировкой Pro, на их долю пришлось 18 и 17,9 тыс. штук.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему львиная доля подержанных авто из КНР — совсем не китайские.