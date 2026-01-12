Эксперт Целиков оценил продажи автомобилей в России в начале 2026 года

Ситуацию, сложившуюся на отечественном авторынке за первую неделю наступившего года, можно назвать вполне оптимистичной. Но вторая семидневка обернулась полным провалом.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его данным, россияне поставили на учет более 18 тыс. новых легковых автомобилей с 29 декабря по 4 января. В то же время было зарегистрировано 1,5 тыс. машин сегмента LCV и свыше шести сотен большегрузов.

Однако с 5 по 12 января в стране зафиксировали антирекорд по спросу на автомобили, обстановку подпортили и праздники, и обильный снегопад. Для большинства вся неделя была нерабочей, поэтому своих владельцев нашли лишь 13 тыс. легковушек, чуть больше тысячи единиц легкой коммерческой техники и менее двух сотен грузовиков. Такого низкого спроса на новые машины в прошлом году не было ни разу, подчеркнул г-н Целиков.