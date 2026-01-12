58

Эксперт Целиков оценил продажи автомобилей в России в начале 2026 года

Подведены двухнедельные итоги

Ситуацию, сложившуюся на отечественном авторынке за первую неделю наступившего года, можно назвать вполне оптимистичной. Но вторая семидневка обернулась полным провалом.

Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Эксперт Целиков оценил продажи автомобилей в России в начале 2026 года

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его данным, россияне поставили на учет более 18 тыс. новых легковых автомобилей с 29 декабря по 4 января. В то же время было зарегистрировано 1,5 тыс. машин сегмента LCV и свыше шести сотен большегрузов.

Однако с 5 по 12 января в стране зафиксировали антирекорд по спросу на автомобили, обстановку подпортили и праздники, и обильный снегопад. Для большинства вся неделя была нерабочей, поэтому своих владельцев нашли лишь 13 тыс. легковушек, чуть больше тысячи единиц легкой коммерческой техники и менее двух сотен грузовиков. Такого низкого спроса на новые машины в прошлом году не было ни разу, подчеркнул г-н Целиков.

