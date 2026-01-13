Объем российского авторынка сжался на 19%

В 2025-м общий объем отечественного автомобильного рынка стал скромнее на 19%, сократившись за год до 1,49 млн штук. Легковушки ушли в минус на 16%, что вылилось в 1,33 млн экземпляров.

Статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, за тот же период сегмент легких коммерческих автомобилей массой до 3,5 т просел на 22% или до 87,6 тыс. экземпляров.

В плане грузовиков тоже не приходится радоваться, отрицательную динамику продемонстрировали и среднетоннажники, и тяжелые большегрузы. Первая категория — представители MCV — рухнула на 44% или до 12,3 тыс. штук. А вторая с маркировкой HCV показала еще более плачевные результат, лишившись 54%, дело дошло до 46,9 тыс. машин.

Остается сказать, что автобусы тоже полностью соответствуют общему тренду, лишившись 34%. Их объем снизился до 12,9 тыс.