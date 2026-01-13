Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России за 2025 год

По итогам минувшего года в сегменте SUV наиболее востребованным автомобилем в нашей стране по-прежнему считается компактный кроссовер Haval Jolion. Его продажи в 2025-м сократились на 21,6%, что, впрочем, не помешало «китайцу» остаться на первой позиции. За указанный период россияне приобрели 65 757 штук.

Цифрами поделилось аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК». Согласно подсчетам экспертов, вторую строчку сумел занять кроссовер Belgee X50. Его продажи выросли на четверть, что вылилось в 38 304 реализованных авто. Тройку лидеров, несмотря на просадку 21,4%, замкнул Geely Monjaro благодаря показателю в 37 660 штук.

Следом пристроился Haval M6 с результатом 36 093 единицы, а замыкает топ-5 отечественный внедорожник LADA Niva Legend. Россияне приобрели 34 310 экземпляров, однако спрос упал на 26,7%. Дальше в рейтинге числится еще одна «Нива», но уже с припиской Travel. В ее случае владельцев нашли 34 076 штук, хотя популярность модели упала на 32,1%.

В хвосте топ-10 числятся Changan Uni-S и CS55 Plus, Belgee X70, а также Haval F7. В самом конце оказался Omoda C5 c наиболее скромным результатом — 21 165 экземпляров.