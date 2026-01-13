В 2025 году поставки легковушек в Россию снизились на треть

За прошлый год в нашу страну привезли 890 тыс. легковых машин. По сравнению с результатами 2024-го импорт упал на 32,5%, то есть почти на треть.

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его данным, объем импорта свежих легковушек в РФ рухнул на 57%, что вылилось в 396 тыс. авто. Причем 224 тыс. экземпляров пришлось на долю официальных дистрибьютеров.

Актуальные цифры оказались на 70% скромнее, чем в 2024 году. В гонке брендов за счет 26% лидирует Changan, вторую строчку благодаря 16% заняла Geely, а тройку лидеров замкнул Tank со своими 7%.

За тот же период альтернативный импорт сократился до 172 тыс. машин или на 5%. Лидирующими марками считаются Toyota, BMW и Geely. Зато «вторичка» выросла на четверть — до 494 тыс. штук. Здесь топ-3 выглядит почти так же, как и в сегменте новых авто, за исключением того, что «Джили» сменила Honda.