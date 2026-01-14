В России на 8% выросли продажи новых легковушек отечественной сборки

По итогам минувшего года россияне поставили на учет 1,33 млн новых легковых автомобилей. Если проводить параллель с 2024-м, аппетиты населения стали скромнее на 15,6%.

В то же время наш авторынок просел на 16%

Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в 2025-м своих владельцев нашли 701,7 тыс. машин, выпущенных на российских заводах. Спрос на такие «ласточки» увеличился на 8% за год, а их доля приросла до 52,9%.

Расклад в марочном рейтинге изменился, но не слишком ощутимо. Белорусский бренд Belgee, занимающийся производством устаревших китайских моделей Geely, стал чувствовать себя гораздо увереннее. В свою очередь, в годовой топ-10 сумела войти новая отечественная марка Tenet, за четыре месяца ее авто разошлись тиражом 33,5 тыс. экземпляров.

Российский бренд Solaris занял восьмую строчку, продав в 2,3 раза больше автомобилей, чем в 2024-м — 34,5 тыс. штук. Таких цифр удалось достигнуть благодаря местной сборке из машинокомплектов, оставшихся в стране после ухода Hyundai и Kia.