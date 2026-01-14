Люксовый седан Hongqi L1 сертифицировали для России

Довольно скоро на отечественный рынок должен официально выйти роскошный седан Hongqi Guoya, он же — L1. Новинка сочетает в себе продвинутые технологии, дизайн с европейскими и восточными нотками, а также комфорт, который создатели автомобиля считают бескомпромиссным.

Продажи флагмана стартуют в нашей стране в 2026 году

Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию портала «АвтоВзгляд», на сегодняшний день Hongqi уже удалось обзавестись Одобрением типа транспортного средства (ОТТС), позволяющим начать легальные массовые продажи L1 на территории нашей страны. Седан должен быть официально доступен россиянам уже в первой половине наступившего нового года. Причем прямых аналогов у нас пока нет.

Длина кузова Guoya превышает 5,3 м, а колесная база вытянута на 3,2 м. Такие характеристики обеспечат и водителю, и пассажирам изрядный запас свободного внутреннего пространства. Фирменной «фишкой» экстерьера считается радиаторная решетка с платиновым напылением.

Ожидается, что под капот установят 380-сильную V-образную бензиновую «шестерку» с двойным турбонаддувом. Переключением передач будет заведовать 8-скоростной «автомат», предусмотрят «умный» полный привод.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности Hongqi L1.