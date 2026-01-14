7

Названы сроки старта продаж LADA Azimut на российском рынке

Поначалу кроссовер получит два мотора и две коробки передач

Новейший отечественный кроссовер LADA Azimut является одним из самых ожидаемых автомобилей АВТОВАЗа в 2026 году. Паркетник поставят на конвейер в третьем квартале, начало продаж запланировано на четвертый.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Названы сроки старта продаж LADA Azimut на российском рынке

Об этом сообщает корреспондент портала «АвтоВзгляд», посетивший ежегодную итоговую конференцию волжского автогиганта. По словам президента предприятия Максима Соколова, стоимость «Азимута» станет известна широкой общественности буквально в последний момент перед стартом реализации.

Кроссовер построен на платформе родственной флагманской модели Vesta. Ожидается, что изначально в моторную гамму включат 120-сильный бензиновый агрегат объемом 1,6 л и 1,8-литровый, выдающий 132 л.с. За переключение передач будут отвечать 6-скоростная «механика», вариатор и «автомат» на полдюжины ступеней. Правда, последний придется подождать, как и 150-сильную «турбополторашку». К сожалению, самую мощную модификацию собираются производить ограниченными партиями.

На сегодняшний день LADA Azimut продолжают готовить к запуску в серию, тольяттинцы проводят необходимые испытания будущей новинки. В ближайшие месяцы завод произведет партию предсерийных кроссоверов на оборудовании, модернизированном на новогодних каникулах.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, чем еще АВТОВАЗ порадует россиян в 2026 году.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует