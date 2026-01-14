Названы сроки старта продаж LADA Azimut на российском рынке

Новейший отечественный кроссовер LADA Azimut является одним из самых ожидаемых автомобилей АВТОВАЗа в 2026 году. Паркетник поставят на конвейер в третьем квартале, начало продаж запланировано на четвертый.

Поначалу кроссовер получит два мотора и две коробки передач

Об этом сообщает корреспондент портала «АвтоВзгляд», посетивший ежегодную итоговую конференцию волжского автогиганта. По словам президента предприятия Максима Соколова, стоимость «Азимута» станет известна широкой общественности буквально в последний момент перед стартом реализации.

Кроссовер построен на платформе родственной флагманской модели Vesta. Ожидается, что изначально в моторную гамму включат 120-сильный бензиновый агрегат объемом 1,6 л и 1,8-литровый, выдающий 132 л.с. За переключение передач будут отвечать 6-скоростная «механика», вариатор и «автомат» на полдюжины ступеней. Правда, последний придется подождать, как и 150-сильную «турбополторашку». К сожалению, самую мощную модификацию собираются производить ограниченными партиями.

На сегодняшний день LADA Azimut продолжают готовить к запуску в серию, тольяттинцы проводят необходимые испытания будущей новинки. В ближайшие месяцы завод произведет партию предсерийных кроссоверов на оборудовании, модернизированном на новогодних каникулах.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, чем еще АВТОВАЗ порадует россиян в 2026 году.