Дилеры предсказали, насколько в России подорожают новые авто

С наступлением 2026 года стоимость новых легковых автомобилей в нашей стране в среднем увеличилась на 1,5-3%. За «железных коней» массового сегмента в автосалонах начали просить на 40-70 тыс. рублей больше, чем прежде.

Цены на легковушки уже пошли вверх в январе, но не стремительно

Цифрами поделился «Коммерсант», ссылаясь на результаты собстственного опроса автодилеров. Например, гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что прайс приподнялся на 1,5-2,5%, а директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов сообщил о 2%. Согласно оценке представителей ассоциации «Российские автомобильные дилеры», ценник стал больше на 2-3%. Некоторые модели и комплектации обойдутся автолюбителям на 3-4% дороже, отметил директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

Если верить прогнозу собеседников издания, в первом квартале 2026 года ситуация станет еще более напряженной, намеченный тренд будет укрепляться. Проще говоря, личный транспорт продолжит дорожать, средняя наценка на него составит от 5 до 10%.

Напомним, с 1 января цены на автомобили повысили почти все бренды, которые официально представлены на отечественном рынке. Это связано в том числе и с тем, что в первый день нового года в России вновь повысились ставки утилизационного сбора.