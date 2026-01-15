Стало известно, из-за чего в России может снизиться доля автокредитов

В декабре минувшего года количество автокредитов, выданных россиянам на покупку новых легковушек, увеличилось на 9%. В сегменте подержанных машин цифры оказались гораздо ощутимее, речь идет о 29-процентном приросте.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам его исполнительного директора Сергея Удалова, в начале зимы такая ситуация с кредитами сложилась из-за усилий дистрибьюторов, субсидировавших процентную ставку. На протяжении почти всего второго полугодия 2025-го при ключевой ставке в 20% у жителей страны была возможность купить новую «ласточку» по ставке от нулевой до 10%. Таким способом дистрибьюторы избавлялись от складских запасов «прошлогодних» машин.

Судя по состоянию вторичного рынка, с января по сентябрь 2025-го выдача займов была на 36 — 59% скромнее, чем годом ранее. Однако в четвертом квартале покупатели активизировались на фоне новостей о грядущем повышении утильсбора.

В денежном выражении рост рынка кредитования по новым автомобилям достиг 37%, а по авто с пробегом — 43%, что г-н Удалов связал с ценовой политикой. По мнению эксперта, в 2026 году доля автокредитов может упасть из-за давления ЦБ, что непременно скажется на общих объемах нашего авторынка.