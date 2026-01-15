В 2025 году средняя цена нового российского авто выросла на четверть

В прошлом году сегмент отечественных брендов увеличился на 5% на фоне общего охлаждения спроса со стороны покупателей. К концу 2025-го средняя цена российских моделей поднялась на 22%, достигнув отметки 1,95 млн рублей.

Об этом рассказали эксперты сервиса «Авто.ру Оценка», изучив объявления о продаже новых автомобилей, размещенные на одноименном классифайде. На динамику средней стоимости в отдельных регионах заметно повлияла перестройка структуры объема и предложения.

Наиболее серьезные перемены в плане снижения ценника коснулись Нижегородской области, где зафиксирована просадка на 20%, что вылилось в 2,51 млн рублей. Вторая строчка досталась Оренбургской области за счет 2,38 млн, а тройку лидеров замкнула Калужская — 1,99 млн. В Москве и Подмосковье прайс тоже слегка просел, дойдя в начале зимы до 3,69 млн «деревянных».

В то же время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области средняя стоимость новой легковушки выросла за год на пару процентов, составив 3,15 млн. Цифры максимально пошли вверх в трех регионах: в Саратовской области, Брянской и Новгородской. Речь идет о прибавке на 36,5%, 22% и 14%. То есть за свежую «ласточку» стали просить 3,65 млн рублей, 3,04 млн и 2,57 млн соответственно.