В России на 25% просели продажи новых китайских легковушек

За прошлый год россияне приобрели 685,2 тыс. новых легковых автомобилей с шильдиками китайских брендов. Если проводить параллель с 2024-м, спрос упал на четверть.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на статистику АО «ППК». По словам экспертов, за тот же период доля «поднебесных» моделей снизилась до 51,7% с прежних 58,5%.

С учетом появления в нашей стране новых локальных марок — например, Tenet и Belgee, чьи автомобили построены на базе популярных «китайцев» — ожидается, что объем последних и дальше будет таять.

Наиболее востребованным брендом из КНР по-прежнему является Haval, в 2025-м он пристроил в России 173,3 тыс. машин. Далее идет Chery с результатом 99,8 тыс., а затем Geely благодаря 94 тыс. экземпляров. В первую пятерку также включены Changan и Jetour.

Как и раньше, чемпионом модельного рейтинга считается Haval Jolion, своих владельцев нашли 65,8 тыс. таких кроссоверов. Компанию лидеру составили Geely Monjaro и Haval M6.