Названы автомобили, которыми большего всего довольны россияне

Согласно индексам удовлетворенности, жители нашей страны на сегодняшний день больше всего ценят автомобили китайской марки Li Auto (Lixiang). Она набрала 90,57 балла из сотни возможных.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на результаты онлайн-опроса, в котором приняли участие около двух тысяч человек. Речь идет о владельцах машин, выпущенных с 2020 по 2025 год. Каждая получила шильдик одного из 14 самых популярных брендов в России.

Уточняется, что эксперты оценивали не только оправданность ожиданий от покупки авто, но и степень доверия к дилерам, обращения в сервисные центры и не только. В общей сложности индекс удовлетворенности рассчитывался по дюжине критериев.

Выяснилось, что следом за Li Auto идет Changan, набравший 86,34 балла. Он обогнал премиальный бренд Voyah, который благодаря 85,05 балла оказался на третьем месте. Четвертая строчка досталась Geely с показателем 84,47 балла. И, наконец, последним в списке идет Chery: у него в активе 83,01 балла.