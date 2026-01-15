157

Обновленный Hongqi HS5 снова засветился на китайских дорогах

В России официально доступна дореформенная версия

В объективы папарацци из Поднебесной в очередной раз угодил кроссовер Hongqi HS5, переживший обновление. Производители приняли решение переработать дизайн модели внутри и снаружи, но техническая начинка бензиновой версии останется прежней.

Анатолий Белецкий

Изображение Обновленный Hongqi HS5 снова засветился на китайских дорогах

Как сообщает ресурс Autohome, снаружи рестайлинг принес Hongqi HS5 свежую бамперную группу, светотехника стала другой как в передней части автомобиля, так и в задней. В свою очередь, в салоне видоизменилась передняя панель.

За движение будет по-прежнему отвечать 252-сильная наддувная бензиновая «четверка» объемом 2,0 л. С ней в тандеме трудится классическая 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.

В обозримой перспективе Hongqi планирует пополнить линейку модификаций кроссовера, добавив гибридное исполнение. Его особенностями станут экстерьер в стиле родственного HS6 и иная силовая установка.

Напомним, россиянам на сегодняшний день доступен 245-сильный HS5, оснащенный продвинутыми интеллектуальными система помощи водителю с уровнем автономного вождения L2. Также предусмотрено пять эксклюзивных режимов вождения, минимальная стоимость кроссовера составляет 3 780 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности обновленного бензоэлектрического Hongqi HS5.

