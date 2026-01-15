Обновленный Hongqi HS5 снова засветился на китайских дорогах

В объективы папарацци из Поднебесной в очередной раз угодил кроссовер Hongqi HS5, переживший обновление. Производители приняли решение переработать дизайн модели внутри и снаружи, но техническая начинка бензиновой версии останется прежней.

Как сообщает ресурс Autohome, снаружи рестайлинг принес Hongqi HS5 свежую бамперную группу, светотехника стала другой как в передней части автомобиля, так и в задней. В свою очередь, в салоне видоизменилась передняя панель.

За движение будет по-прежнему отвечать 252-сильная наддувная бензиновая «четверка» объемом 2,0 л. С ней в тандеме трудится классическая 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.

В обозримой перспективе Hongqi планирует пополнить линейку модификаций кроссовера, добавив гибридное исполнение. Его особенностями станут экстерьер в стиле родственного HS6 и иная силовая установка.

Напомним, россиянам на сегодняшний день доступен 245-сильный HS5, оснащенный продвинутыми интеллектуальными система помощи водителю с уровнем автономного вождения L2. Также предусмотрено пять эксклюзивных режимов вождения, минимальная стоимость кроссовера составляет 3 780 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности обновленного бензоэлектрического Hongqi HS5.