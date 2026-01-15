В 2025 году авторынок России стал пятым в Европе

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», опираясь на данные консалтинговой компании GlobalData. Россия считается пятой в общем зачете, поскольку в 2025-м население приобрело 1 326 016 новых легковых автомобилей. В годовом выражении спрос упал на 15,6%, согласно подсчетам АО «ППК».

Германия находится на первой позиции, поскольку там реализовано 2 857 591 автомобиль. Аппетиты немцев выросли на 1,4%, если проводить параллель с 2024-м. Великобритании удалось сохранить вторую позицию за счет 2 020 523 пристроенных машин, тамошний рынок прибавил 3,5%.

Несмотря на пятипроцентную просадку, тройку лидеров замкнула Франция с показателем 1 632 140 штук. И затем идет Италия, где нашли владельцев 1 525 069 авто, что на 2,2% меньше, чем год назад.