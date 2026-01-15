Названы самые популярные автобренды 2025 года в Китае

По итогам минувшего года большего всего автомобилей в Поднебесной удалось продать китайскому концерну BYD, следом за которым пристроились Volkswagen и Toyota. В хвосте первой пятерки находится Geely вместе со своей дочерней структурой Geely Galaxy.

Об этом пишет издание Cnevpost, ссылаясь на статистику ассоциации дилеров КНР (CADA). Несмотря на то, что марка BYD признана лидером, продажи ее автомобилей упали, поскольку усилилась конкуренция и пришлось отчаяннее сражаться за свое место под солнцем. В 2025-м компания пристроила на 11,9% меньше машин, чем год назад — 3,1 млн штук. Доля в общем объеме рынка снизилась до 12,99% с прежних 15,3%.

В то же время Volkswagen продал 1,88 млн авто, урвав 7,9% от общего куска пирога. В свою очередь, Toyota сумела отхватить только 6,6%, продукция именитых японцев разошлась тиражом 1,58 млн экземпляров.

Geely и ее вышеупомянутое подразделение реализовали 1,07 и 1,006 млн машин, что вылилось в 4,5 и 4,2% соответственно. Отметим, что Galaxy получила солидную прибавку в 284,6%.