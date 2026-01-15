Названы самые популярные автобренды 2025 года в Китае

Об этом пишет издание Cnevpost, ссылаясь на статистику ассоциации дилеров КНР (CADA). Несмотря на то, что марка BYD признана лидером, продажи ее автомобилей упали, поскольку усилилась конкуренция и пришлось отчаяннее сражаться за свое место под солнцем. В 2025-м компания пристроила на 11,9% меньше машин, чем год назад — 3,1 млн штук. Доля в общем объеме рынка снизилась до 12,99% с прежних 15,3%.
В то же время Volkswagen продал 1,88 млн авто, урвав 7,9% от общего куска пирога. В свою очередь, Toyota сумела отхватить только 6,6%, продукция именитых японцев разошлась тиражом 1,58 млн экземпляров.
Geely и ее вышеупомянутое подразделение реализовали 1,07 и 1,006 млн машин, что вылилось в 4,5 и 4,2% соответственно. Отметим, что Galaxy получила солидную прибавку в 284,6%.