Почти все автобренды повысили цены на новые авто в России после Нового года

За период с 1 по 15 января сразу 30 автопроизводителей из тех, что официально представлены на российском рынке, скорректировали свои прайс-листы. Абсолютно все — в большую сторону. Хотя нашлись две компании, которые параллельно с повышением цен их понижали — на другие модели или модификации.

По данным аналитического агентства «Автостат», за первые две недели наступившего года в нашей стране подорожали автомобили массовых марок BAIC, Changan, Chery, Dongfeng, FAW, GAC, Geely, Haval, Omoda и Jaecoo, Jetour и Soueast, KGM, Knewstar, Oting, а также премиальных Exeed и Exlantix, LiXiang (Li Auto), Rox, Tank и Wey. Не остались в стороне белорусский Belgee и ряд отечественных брендов: LADA, «Москвич», Solaris, Sollers, УАЗ, Tenet, XCITE, Evolute.

Повышение цен затронуло более 140 моделей и версий, а потому все перечислять не будем — отметим только те, что подорожали сильнее других. В числе таковых — BAIC BJ40 в комплектации Exclusive (прибавил в стоимости аж 12,4%), BAIC X55 2024 года производства (+11,4%), GAC Empow (+10,7%), Soueast S07 (+9,7%) и Sollers SF1 (+8,0%). В среднем автомобили стали дороже на 2,2%, при этом у большинства прайс вырос на 1,7-2,3%.

Что же касается той парочки, что цены не только поднимала, но и опускала, то это — российские LADA и Sollers. Тольяттинцы снизили прайсы на стретч-седан Aura и автомобили семейства Largus, а ульяновцы — на некоторые версии «грузовичка» Argo. И последний в модификации «бортовой» стал лидером по уменьшению цены — он потерял сразу 27,6%. Среднее же снижение по трем фактическим моделям — 12,2%.

Объяснить массовую корректировку прайс-листов можно не только «сезонностью» (после Нового года автопроизводители традиционно повышают цены), но и рядом других факторов. В том числе очередным увеличением утильсбора, а также НДС с 20 до 22% — и в том, и в другом случае ставки выросли с 1 января.