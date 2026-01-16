Поставки машин в Россию из Южной Кореи увеличились на 19%

В декабре минувшего года объем импорта автомобилей из Кореи в нашу страну вырос почти на 19%, если проводить параллель с уровнем 2024-го. На сей раз «железные кони», купленные в России, оцениваются в $25,4 млн.

Такими цифрами поделились представители южнокорейской таможенной службы. Согласно их подсчетам, в декабре 2024-го машины, приезжавшие к нам по тем же каналам, стоили $21,3 млн.

В прошлом году максимальный месячный показатель достиг отметки $149 млн, такая сумма была зафиксирована в сентябре. В середине осени в плане поставок шла речь о $142 млн, к концу сезона показатели снизились до $107 млн.

По словам экспертов, в общей сложности в 2025-м на российскую территорию завезли автомобилей на сумму $1,042 млрд, хотя в позапрошлом году импорт дотянул только до $588 млн. То есть речь идет о прибавке в 77,2%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что за прошлый год ввоз иномарок в Россию через Владивосток вырос на 28%.