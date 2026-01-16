Предсерийный кроссовер Omoda C4 заметили на тестах в Китае

В объективы фотошпионов угодил предсерийный Omoda C4. На сей раз маскировочная пленка не скрывала кузов от посторонних глаз. Видимо, испытания новинки подходят к концу. На отечественном рынке официального появления «китайца» ждут во второй половине наступившего года.

Новинка должна приехать в Россию в 2026 году

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили». Судя по обнародованным изображениям, «поднебесные» производители решили проверить в деле уже полностью укомплектованный автомобиль. Отличительными чертами экстерьера «четверки» стали двухъярусная головная светотехника и агрессивный силуэт с рельефными гранями.

Нет сомнений, что в кадр попал именно Omoda C4, поскольку паркетник дебютировал на родине в середине минувшей осени. Премьера состоялась в рамках саммита материнского автогиганта Chery. Тогда публике показали переименованный обновленный C3, игру с неймингом китайцы объясняют желанием унифицировать модельный ряд. Кстати, новоиспеченный автомобиль должен быть его самым компактным и доступным представителем.

Согласно предварительным данным, длина C4 достигает 4200 мм, а колесная база вытянута на 2620 мм. Ожидается появление бензиновой и гибридной 347-сильной версии, но к нам, видимо, приедет только первая.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее расписал особенности Omoda C4.