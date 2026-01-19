Доля новых китайских авто в России может опуститься ниже 40%

Уже по итогам первого квартала 2026 года присутствие новых «китайцев» на отечественном рынке рискует не дотянуть до 40%. Ежемесячные продажи таких машин за указанный период едва ли превысят 35 тыс. штук.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование «Газпромбанк автолизинг». По словам экспертов, чистокровные автомобили из КНР у нас выдавливают легковушки с шильдиками марок, которые формально считаются российскими и белорусскими. Например, Tenet и Belgee, чьи дела пошли в гору. В случае подобных автопроизводителей фиксируется значительный рост реализации, хотя по факту они тоже штампуют «китайцев».

В прошлом году спрос на продукцию «поднебесных» брендов в РФ снизился более чем на четверть, составив 672,4 тыс. машин. Их доля упала до 51%, хотя прежде показатели были на 7% выше. В начале зимы цифры дошли до 42%.

Аналитики обратили внимание, что единственным китайским производителем, пристроившим в руки россиян более 100 тыс. своих автомобилем, стал Haval. Его продукция разошлась тиражом 173,4 тыс. штук.

