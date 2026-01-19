Удлиненный Tank 300 заметили на тестах в Китае

Рамный Tank 300 с увеличенной колесной базой выехал на дорожные испытания на родине. Если говорить точнее, «проходимца» выследили на территории Внутренней Монголии. Продажи в Китае должны стартовать уже в этом году.

Пару видеороликов с удлиненным «трехсотым», обклеенным маскировочной пленкой, опубликовал автор телеграм-канала Life Times. Подробностей о машине не последовало, но ее особенности не являются секретом, поскольку дебют модели состоялся в рамках последнего мотор-шоу в Шанхае.

На сегодняшний день известно, что свежая модификация Tank 300 носит название Hooke Edition. Она разработана для передвижения по сложной горной местности. Производители вытянули капот автомобиля, а заодно увеличили расстояние между осями.

Благодаря укороченному переднему свесу угол въезда составил 45 градусов, еще одной ключевой особенностью считается большой дорожный просвет. На задней оси установлен неразрезной мост. Моторная гамма представлена 186-сильный турбодизелем объемом 2,4 л и 354-сильной трехлитровой V-образной «шестеркой».

