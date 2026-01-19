Раскрыты объемы продаж LADA Iskra в 2025 году

По итогам минувшего года россияне приобрели более 7 тыс. экземпляров LADA Iskra. Ее выпускают в трех вариациях: в виде седана, универсала и его Cross-версии.

Статистику продаж «Искры» раскрыло агентство ТАСС, сославшись на данные главы АВТОВАЗа Максима Соколова. Автомобиль производят не только в Тольятти, но и в Северной столице. Там выпуском по крупноузловому методу занимается «Автозавод Санкт-Петербург», предприятием прежде владел сбежавший из страны японский бренд Nissan.

Официальная реализация LADA Iskra началась в конце июля прошлого года, однако наладить бесперебойные поставки машин производители смогли только осенью. По итогам декабря 2025-го «Искре» удалось попасть в первую десятку самых востребованных новых легковушек в нашей стране.

В начале 2026-го модель уже успела подорожать, ценовой диапазон составил 1 277 000 — 1 827 000 рублей. В моторную гамму входят 1,6-литровые бензиновые «четверки», выдающие 90 и 106 л.с. В первом случае передачи переключает 5-скоростная «механика», во втором можно выбирать между 6-ступенчатой «ручкой» и вариатором.

