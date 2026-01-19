243

Названы победители китайской премии «Автомобиль года 2026»

В число лидеров вошли Chery и Nio

По мнению жюри китайской премии «Автомобиль года 2026», лучшими в своих сегментах стали автомобили с шильдиками Chery, Nio, Audi и Ferrari. Эксперты оценивали модели, появившиеся на местном рынке с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025-го.

Анатолий Белецкий

Премию «Автомобиль года» (China Car Of the Year, CCOY) основали главреды десяти профильных медиа КНР. На сей раз почти пять десятков специалистов изучали 91 автомобиль, до реальных тестов дошло 27. В итоге определили пять номинаций, где мог быть только один победитель.

Автомобилем года в КНР признали Audi E5 Sportback, разработанный специально для китайских покупателей при помощи концерна SAIC. Габариты — 4881х1960х1579 мм. Силовая установка выдает от 299 до 787 л.с., привод может быть задним или полным. Заявленный запас хода — 773 км.

В категории «бюджетников» одержал верх электрический внедорожник Chery iCaur V23. Его сильные стороны — ретро-дизайн и геометрическая проходимость, включая 200-миллиметровый дорожный просвет. Размеры — 4220х1915х1845 мм. Мощность силовой установки находится в диапазоне от 251 до 455 л.с., «проходимец» способен проехать без подзарядки до 550 км.

В свою очередь, Nio ET9 стал самым роскошным автомобилем года в дружественной республике. Седан «вооружен» парой электромоторов, развивающих до 707 л.с. Должен проехать без подзарядки 650 км, ускоряется до «сотни» за 4,1 секунды. При длине 5323 мм и ширине 2017 мм высота достигает 1621 мм. Внутри порадуют пять дисплеев, 35 динамиков, 10-литровый холодильник и 31 сенсор умного вождения.

Образцом лучшего дизайна признали Audi A5L с полноценным независимым багажным отделением и кузовом, растянутым на дополнительные 74 мм. И, наконец, среди спортивных машин чемпионом считается Ferrari 296 Speciale с облегченным кузовом и 880-сильной установкой, ускоряющийся до 100 км/ч за 2,8 секунды.

