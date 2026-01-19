Названы победители китайской премии «Автомобиль года 2026»

По мнению жюри китайской премии «Автомобиль года 2026», лучшими в своих сегментах стали автомобили с шильдиками Chery, Nio, Audi и Ferrari. Эксперты оценивали модели, появившиеся на местном рынке с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025-го.

Премию «Автомобиль года» (China Car Of the Year, CCOY) основали главреды десяти профильных медиа КНР. На сей раз почти пять десятков специалистов изучали 91 автомобиль, до реальных тестов дошло 27. В итоге определили пять номинаций, где мог быть только один победитель.

Автомобилем года в КНР признали Audi E5 Sportback, разработанный специально для китайских покупателей при помощи концерна SAIC. Габариты — 4881х1960х1579 мм. Силовая установка выдает от 299 до 787 л.с., привод может быть задним или полным. Заявленный запас хода — 773 км.

В категории «бюджетников» одержал верх электрический внедорожник Chery iCaur V23. Его сильные стороны — ретро-дизайн и геометрическая проходимость, включая 200-миллиметровый дорожный просвет. Размеры — 4220х1915х1845 мм. Мощность силовой установки находится в диапазоне от 251 до 455 л.с., «проходимец» способен проехать без подзарядки до 550 км.

В свою очередь, Nio ET9 стал самым роскошным автомобилем года в дружественной республике. Седан «вооружен» парой электромоторов, развивающих до 707 л.с. Должен проехать без подзарядки 650 км, ускоряется до «сотни» за 4,1 секунды. При длине 5323 мм и ширине 2017 мм высота достигает 1621 мм. Внутри порадуют пять дисплеев, 35 динамиков, 10-литровый холодильник и 31 сенсор умного вождения.

Образцом лучшего дизайна признали Audi A5L с полноценным независимым багажным отделением и кузовом, растянутым на дополнительные 74 мм. И, наконец, среди спортивных машин чемпионом считается Ferrari 296 Speciale с облегченным кузовом и 880-сильной установкой, ускоряющийся до 100 км/ч за 2,8 секунды.