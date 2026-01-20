Российский рынок подключаемых гибридов подрос на 9% за год

Жители нашей страны поставили на учет 44,8 тыс. подзаряжаемых гибридов (PHEV) по итогам минувшего года. Если проводить параллель с 2024-м, сегмент расширился на 9%. В то же время его рыночная доля увеличилась до 3,4%.

Статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, продажи PHEV в России в основном росли на протяжении последних трех месяцев 2025-го. Сложившаяся ситуация связана с введением новых правил расчета утильсбора.

Топовым брендом считается Lixiang, хотя просадка по регистрации таких машин составила 44%. То есть россияне поставили на учет 13 075 авто. А вот прочие производители из топ-10 вышли в плюс. Voyah и Geely заняли вторую и третью строчку, пристроив 9384 и 3424 экземпляра. В первую пятерку также сумели войти Exeed и Lynk & Co. Вторая пятерка состоит из Aito, Wey и BMW, а также Evolute и BYD.

Эксперт обратил внимание, что 75,8% реализованных гибридов сошли с китайских конвейеров. Еще 18,6% выпустили российские предприятия.