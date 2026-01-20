Мировые продажи китайских автомобилей увеличились на 9%

В 2025 году автопром Поднебесной в мировом масштабе нарастил реализацию на 9%. Своих владельцев нашли 34,4 млн «чайнакаров».

Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, ссылаясь на данные Ассоциации производителей легковых и коммерческих автомобилей Китая (CAAM). По словам эксперта, около 80% от общего объема проданных машин осело в самой КНР, что вылилось в 27,3 млн штук. Там зафиксирован 7-процентный годовой прирост.

На экспорт ушло более 20% произведенных в Китае автомобилей — 7,1 млн штук. Их поставки за рубеж поднялись на 21%.

В то же время у нас спрос на «китайцев» сократился почти на четверть. В минувшем году владельцев нашли всего 769,5 тыс. автомобилей. На легковушки, чьи продажи упали на 22%, пришлось 710 тыс. штук. Доля грузовиков снизилась на 39%, и это вылилось в 51,8 тыс. реализованных экземпляров. Зато LCV вышли в плюс на 25% — 6,7 тыс. купленных машин.

