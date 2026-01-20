За год поставки легковых авто из Китая в Россию упали на 42%

В 2025-м «поднебесные» автостроители снизили экспорт легковушек в нашу страну. Показатели дошли до 632,3 тыс. штук, сократившись на 42%.

Цифрами поделилось Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. Уточняется, что приведенные данные касаются в том числе микроавтобусов, вмещающих до девяти человек, включая водителя. В целом приехавшие к нам из дружественной республики автомобили оцениваются в $8,46 млрд, в годовом выражении зафиксирована просадка на 44,3%. Тем не менее наша страна, как и прежде, закупает у Китая больше автомобилей, чем любое другое государство.

На второй строчке расположились ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) за счет $8,06 млрд, тройку лидеров замыкает Великобритания благодаря $6,86 млрд. В первую пятерку также входят Бельгия и Мексика, потратившие на те же цели $6,59 млрд и $6,34 млрд.

За прошлый год КНР удалось довести экспорт автотранспортных средств до 8,32 млн штук или на 30%. Их стоимость дошла до отметки $142,45 млрд, причем $110,41 млрд приходится на легковые модели.

