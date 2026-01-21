В 2025 году россияне набрали автокредитов на 1,12 трлн рублей

В минувшем году объем выдачи автокредитов на новые легковушки в нашей стране составил 758 тыс. штук. В денежном выражении дело дошло до 1,12 трлн рублей.

Статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, ссылаясь на данные совместного проекта с Frank RG. По словам экспертов, емкость сегмента подросла, но всего лишь на 1%.

В 2025-м средняя процентная ставка займа на приобретение нового легкового автомобиля достигла 12%. Если проводить параллель с 2024-м, можно констатировать падение на 1,2 процентных пункта. Тогда речь шла о 13,2%. Кредитная ставка может быть ниже ключевой благодаря субсидированию дистрибьюторами.

До 1,44 млн рублей сжался средний размер кредита, просев на 2,7%. А его срок дошел до 5,4 года, сократившись на 5%. В то же время стало больше одобренных займов — 38,9% вместо прежних 35,8%.

