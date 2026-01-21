В России закрылись более 600 автосалонов с китайскими машинами

В прошлом году в нашей стране перестали работать 643 автосалона, торговавших «китайцами». По сравнению с 2024-м таких шоурумов стало в 1,4 раза меньше.

Доля точек продаж снизилась на 3% за год

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные «Газпромбанк автолизинг» и «АвтоБизнесРевю». За тот же период в России появилось 459 соответствующих автосалонов, что втрое меньше, чем 12 месяцев назад. С прежних 67% доля точек продаж брендов из КНР упала до 64%. В то же время общее количество салонов дошло до 2,6 тыс., сократившись на 7%.

Каждый четвертый китайский шоурум закрыли или переформатировали под другую марку, сосредоточившись на отечественных моделях, отметил руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинг» Александр Корнев.

По словам исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, дилеры, специализирующиеся на «китайцах», в прошлом году направили свои усилия на распродажу стоков вместо открытия новых салонов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что поставки легковых авто из Китая в Россию упали на 42%.