Глава РОАД: средняя цена новой легковушки в России вырастет в 2026-м на 10%

Любопытную статистику привел на пресс-конференции, посвященной итогам автопродаж 2025 года, глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Ее изюминка в том, что он сравнил цифры реализаций не с предыдущим, а с 2012 годом.

И неспроста, ведь тогда в РФ было реализовано больше всего новых автомобилей за всю новейшую историю страны — без малого 3 млн штук. В этом же, подчеркнул спикер, на 52% меньше. И тенденции, на его взгляд, неутешительные.

Если, утверждает г-н Подщеколдин, в стране не изменится финансово-экономическая политика, то есть сохранится высокая ключевая ставка ЦБ, несуразные тарифы утилизационного сбора, действующий сейчас размер НДС, то в 2026-м будет реализовано 1 350 000 новых транспортных средств.

Фото: АвтоВзгляд

В лучшем же случае (так называемый базовый сценарий РОАД) — не более 1 400 000 единиц. То есть, по сути, как в 2025-м. И это, по мнению докладчика, окажется вполне достойным итогом, при котором не случится ни массовых банкротств автодилеров, ни остановки автозаводов, ни дополнительных потерь бюджета страны.

При этом, что печально, средняя цена новой легковушки серьезно вырастет — с нынешних 3 540 000 до 3 850 000 рублей. Что, понятное дело, еще больше снизит покупательскую активность и в итоге приведет к воплощению в жизнь сценария пессимистического.

Кстати сказать, сегодня, по подсчетам г-на Подщеколдина, среднестатистическому россиянину придется копить на новые колеса 36-40 месяцев, откладывая при этом абсолютно всю свою зарплату, не тратясь ни на еду, ни на одежду, ни на коммуналку...