Дилеры оценили, сколько машин удастся продать в России в январе 2026 года

В беседе с аналитическим агентством «Автостат» об этом рассказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. По его словам, в январе 2026-го в стране найдут своих владельцев от 80 до 85 тыс. автомобилей. То есть продажи просядут на 5-10%, если проводить параллель с прошлым годом.
Основным отличием начала 2026-го от 2025-го стало отсутствие избыточных запасов автомобилей на складах. Тогда, 12 месяцев назад, такие легковушки были драйверами скидок, что стимулировало продажи, добавил г-н Терлюкевич.
Гендиректор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий подтвердил, что начало текущего года оказалось достаточно вялым, и спрос «отдыхал» первые пару недель, как и большинство жителей нашей страны. Пока по большинству брендов стоимость автомобилей и условия кредитования находятся на заградительном для покупателя уровне, к концу месяца рынок может разогнаться до 75-80 тыс. реализованных машин, добавил топ-менеджер.
