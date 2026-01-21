Дилеры оценили, сколько машин удастся продать в России в январе 2026 года

Наступивший год на отечественном авторынке начался с ожидаемого спада продаж. В основном такая ситуация сложилась из-за трех причин: инфляции, роста НДС и повышенного утилизационного сбора.

Продавцам больше не нужно решать проблему с избыточными стоками

В беседе с аналитическим агентством «Автостат» об этом рассказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. По его словам, в январе 2026-го в стране найдут своих владельцев от 80 до 85 тыс. автомобилей. То есть продажи просядут на 5-10%, если проводить параллель с прошлым годом.

Основным отличием начала 2026-го от 2025-го стало отсутствие избыточных запасов автомобилей на складах. Тогда, 12 месяцев назад, такие легковушки были драйверами скидок, что стимулировало продажи, добавил г-н Терлюкевич.

Гендиректор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий подтвердил, что начало текущего года оказалось достаточно вялым, и спрос «отдыхал» первые пару недель, как и большинство жителей нашей страны. Пока по большинству брендов стоимость автомобилей и условия кредитования находятся на заградительном для покупателя уровне, к концу месяца рынок может разогнаться до 75-80 тыс. реализованных машин, добавил топ-менеджер.

