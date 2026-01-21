Стало известно, на сколько в России сократились стоки легковушек

Статистикой в своем официальном телеграм-канале поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, сопоставив данные за полный 2025-й, касающиеся производства, экспорта, а также импорта и регистрации новых легковых автомобилей в России.
Согласно подсчетам эксперта, в начале минувшего года имеющиеся стоки оценивались на уровне полумиллиона машин, а в наступившем 2026-м дело дошло только до 350 тыс. авто. Такая цифра является нормой, поскольку соответствует средним трехмесячным продажам в течение года.
На сегодняшний день затоваривания у нас не наблюдается, отметил г-н Целиков. Однако, по его словам, у каждого конкретного автобренда своя ситуация. Если от одних моделей продавцам нужно избавляться, то другие считаются дефицитом.