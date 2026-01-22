За границей Air Sapphire — гиперседан, технический флагман «электрического» бренда Lucid — продается уже пару лет, а теперь самая быстрая четырехдверка по результатам официальных тестов приедет и в Россию. Продажи начнутся в ближайшее время, стоить автомобиль будет около 40 млн рублей.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей дилерской компании «Рольф». Важно отметить, что Lucid официально не представлен на отечественном авторынке, так что речь идет о «серых» продажах.

Lucid Air Sapphire оснащен трехмоторной силовой установкой: у него один электродвигатель на передней оси и два — на задней. Суммарная заявленная мощность превышает 1200 л.с. Это позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 2,0 секунды и преодолевать дистанцию в четверть мили (402 м) за 8,95 сек. Максимальная скорость седана ограничена на отметке 330 км/ч.

Аккумуляторная батарея емкостью 118 кВт∙ч (та же, что у топовых версий Air) обеспечивает запас хода по EPA (американская методика) около 690 км, что для автомобиля с такой мощностью является уникальным показателем. Sapphire также получил эксклюзивные программные настройки, разработанные для трека и ориентированные на максимально эффективную управляемость.

Шасси тоже подверглось серьезной доработке: усилена тормозная система с карбон-керамическими дисками, установлены более жесткие пружины и стабилизаторы, а также специальные шины Michelin Pilot Sport 4S размерностью 265/35 R20 спереди и 295/30 R21 сзади. Для улучшения аэродинамики и охлаждения производитель добавил новые сплиттеры и воздуховоды.

Добавим, что производство гиперседана Lucid Air Sapphire стартовало во второй половине 2023 года на заводе марки в Аризоне, США. В Америке стартовый прайс «Сапфира» — 249 тысяч долларов, что по текущему курсу эквивалентно 20 миллионам рублей. Но у нас из-за всевозможных пошлин и транспортных расходов он будет стоить в два раза больше.