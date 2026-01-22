Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей дилерской компании «Рольф». Важно отметить, что Lucid официально не представлен на отечественном авторынке, так что речь идет о «серых» продажах.
Lucid Air Sapphire оснащен трехмоторной силовой установкой: у него один электродвигатель на передней оси и два — на задней. Суммарная заявленная мощность превышает 1200 л.с. Это позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 2,0 секунды и преодолевать дистанцию в четверть мили (402 м) за 8,95 сек. Максимальная скорость седана ограничена на отметке 330 км/ч.
Аккумуляторная батарея емкостью 118 кВт∙ч (та же, что у топовых версий Air) обеспечивает запас хода по EPA (американская методика) около 690 км, что для автомобиля с такой мощностью является уникальным показателем. Sapphire также получил эксклюзивные программные настройки, разработанные для трека и ориентированные на максимально эффективную управляемость.
Шасси тоже подверглось серьезной доработке: усилена тормозная система с карбон-керамическими дисками, установлены более жесткие пружины и стабилизаторы, а также специальные шины Michelin Pilot Sport 4S размерностью 265/35 R20 спереди и 295/30 R21 сзади. Для улучшения аэродинамики и охлаждения производитель добавил новые сплиттеры и воздуховоды.
Добавим, что производство гиперседана Lucid Air Sapphire стартовало во второй половине 2023 года на заводе марки в Аризоне, США. В Америке стартовый прайс «Сапфира» — 249 тысяч долларов, что по текущему курсу эквивалентно 20 миллионам рублей. Но у нас из-за всевозможных пошлин и транспортных расходов он будет стоить в два раза больше.