Россиянам назвали альтернативу китайским автомобилям

Автомобили глобальных брендов перестали поставлять в нашу страну четыре года назад. Рынок наводнили российские, белорусские и, конечно, китайские модели. Но не всем такой расклад по душе: в 2025-м каждая десятая новая машина в России была «альтернативной».

Статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в минувшем году россияне приобрели 130 тыс. легковушек с шильдиками некогда привычных марок. Что любопытно, почти половина из них сошла с конвейеров в том же Китае.

В топе находится Toyota, на протяжении минувших 12 месяцев количество регистраций таких «японцев» увеличилось у нас на немалые 40%, что означает 29 144 экземпляра. На втором месте находится BMW, укрепившая свои позиции на 42% за год, а это — 16 742 «баварца». За счет показателя 10 181 авто тройку лидеров замыкает Kia. В топ-5 также удалось войти Mercedes-Benz и Hyundai.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, что покупатели и автостроители в России переходят в режим выживания.