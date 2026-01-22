Россиянам назвали альтернативу китайским автомобилям

Статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в минувшем году россияне приобрели 130 тыс. легковушек с шильдиками некогда привычных марок. Что любопытно, почти половина из них сошла с конвейеров в том же Китае.
В топе находится Toyota, на протяжении минувших 12 месяцев количество регистраций таких «японцев» увеличилось у нас на немалые 40%, что означает 29 144 экземпляра. На втором месте находится BMW, укрепившая свои позиции на 42% за год, а это — 16 742 «баварца». За счет показателя 10 181 авто тройку лидеров замыкает Kia. В топ-5 также удалось войти Mercedes-Benz и Hyundai.
