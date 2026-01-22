Траты россиян на покупку новых автомобилей выросли на четверть

В декабре минувшего года жители нашей страны потратили на приобретение новых автомобилей 487,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го расходы населения увеличились почти на 25%.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты совместного исследования аналитического агентства «Автостат» и компании «Газпромбанк автолизинг». По словам экспертов, в 2025-м финансовая емкость отечественного автомобильного рынка дошло до 4,38 трлн рублей. Такие цифры оказались на 10,6% скромнее исторического рекорда, зафиксированного в 2024-м. Тогда речь шла о 4,9 трлн «деревянных».

Доля китайских машин у нас снижается, но в то же время на них уходит большего всего денег, как и раньше. В декабре своих владельцев нашли 58,1 тыс. «поднебесных» авто, которые оцениваются в 221,9 млрд «целковых» и 45,5% от общей потраченной суммы.

Вторую строчку занимают российские бренды, тройку лидеров замыкают европейские. За первую категорию наши люди выложили 98,3 млрд рублей, за вторую — 83,4 млрд.