Названы 5 самых надежных китайских кроссоверов, продающихся в России

По итогам четвертого квартала минувшего года самым качественным кроссовером из Поднебесной, продающимся в России, китайские эксперты назвали Jetour X70. Они провели исследование для тамошнего рынка, в общей сложности изучив 358 моделей — в том числе тех, что официально доступны в нашей стране.

Статистикой поделилась китайская платформа по сбору информации о дефектах машин CheZhi. Эксперты подсчитали количество жалоб, оставленных местными пользователями с октября по декабрь 2025-го. Полученную цифру разделили на общие результаты продаж соответствующих кроссоверов в КНР за указанный период. Затем был сформирован индекс числа жалоб на 10 тыс. реализованных паркетников.

Средний показатель качества составил 24,8 балла. Легально продающийся в отечественных дилерских шоу-румах Jetour X70 набрал 4,4 и занял 11 место в общем списке. Следом пристроился Haval Dargo с показателем 4,5 балла. Тройку лидеров для нас замкнул GAC GS3 за счет 5,8 балла, по факту оказавшись на 20-й позиции.

Далее идет Geely Coolray, ставший 25-м из-за 7,2 «штрафных» балла. Гибридная версия рамного внедорожника Tank 400 закрепилась на 28-м месте в глобальном зачете, «проходимцу» начислили 8,3 балла.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России стартовали продажи кроссоверов Jetour X70 калининградской сборки.