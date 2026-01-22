JAC готовит для России загадочную новинку

В четверг, 22 января, компания JAC провела для журналистов премьеру новой версии пикапа T9, получившую название Urban. Во время презентации представители бренда рассказывали не только о «виновнике торжества», но и о других запусках, которые состоятся в нашей стране до конца 2026 года.

Как передает корреспондент портала «АвтоВзгляд», побывавший на премьере пикапа JAC T9 Urban, во втором или третьем квартале китайцы выкатят на российский рынок внедорожник JS9. Интересно при этом, что чуть раньше — в конце декабря — представители «Джака» называли более конкретные сроки запуска «вездехода» — июль-сентябрь. Кстати говоря, тогда же выйдет «близнец» этой модели — тот же самый автомобиль, но только с шильдиками Sollers.

JAC JS9 — это полноразмерный внедорожник, созданный на базе пикапа T9. Его длина составит 5200 мм, ширина — 1965 мм, а высота — 1920 +/-20 мм. Под капотом рамника «поселится» двухлитровый бензиновый мотор на 224 л.с. Пару ему должен составить 8-ступенчатый «автомат». Что касается полного привода, то это, скорее всего, будет Part-time с раздаточной коробкой.

О третьей же новинке (помимо T9 Urban и JS9), запланированной на 2026 год, в компании не сказали ни слова, не уточнив ни сроки начала продаж, ни даже название модели. Им может стать компактный электромобильчик E30X или небольшой кроссовер JS2 Pro. И тот, и другой входили в перечень потенциальных российских новинок 2025-го, но, похоже, планы у китайцев в итоге изменились, ведь эти машины в шоу-румах дилеров мы так и не увидели.

Возвращаясь же к JAC T9 Urban, то, по словам представителей марки, пикапы в новом исполнении уже поступили в российские автосалоны. Подробно об этой версии грузовичка портал «АвтоВзгляд» расскажет чуть позже.

Добавим, что по итогам 2025 года компании JAC не удалось войти в топ-30 по продажам новых автомобилей. За 12 месяцев официальные дилеры бренда реализовали всего 4175 машин, что на 42% меньше, чем в 2024-м, когда было продано 7203 авто, следует из результатов исследования «АСМ-холдинг».