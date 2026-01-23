Эксперт Коган объяснил, могут ли китайцы уйти из РФ так же быстро, как пришли

Российские перспективы китайских автобрендов беспокоят сегодня всех участников рынка: и импортеров, и продавцов, и конечных потребителей. За последние годы марки из КНР практически молниеносно заполнили образовавшуюся пустоту, существенно увеличив свое присутствие, расширив модельные линейки и отвоевав значительную часть продаж. Однако столь стремительная экспансия вызывает опасения: а не случится ли так, что при изменении конъюнктуры эти фирмы так же быстро свернут свою деятельность, бросив партнеров и клиентов?

На этот вопрос в беседе с «Российской газетой» ответил основатель компании «ВсёИзКитая», председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров Андрей Коган. По его словам, с практической точки зрения массовый уход «поднебесных» производителей с российской арены маловероятен.

Для таких компаний, как Chery, Geely или Great Wall, наша страна — это не сиюминутный проект, а серьезный сбытовой полигон со стабильным потребительским интересом и ясными перспективами развития. Большинство из них уже инвестировали средства не только в отгрузку готовой продукции, но и в создание местной инфраструктуры: это центры дистрибуции запасных частей, программы технического обслуживания, подготовка кадров, у Great Wall — и завод в Тульской области. А подобные вложения, как правило, не носят краткосрочный характер, тем более в ситуации, когда другие направления переполнены конкурентами или находятся под более строгим контролем регуляторов.

Тем не менее, угрозы остаются актуальными. И ключевой из них является диспропорция в распределении обязанностей. Местный представитель нередко несет долгосрочную ответственность перед покупателями: это гарантийные ремонты, сервисное обслуживание, поддержание необходимого ассортимента деталей. В то же время завод-изготовитель сохраняет возможность скорректировать курс, уменьшить перечень поставляемых моделей или перенаправить потоки автомобилей, если того потребуют экономические или транспортные обстоятельства. А в этом случае торговая точка сталкивается с ущербом для своей репутации и прямыми финансовыми расходами, хотя решение принимала и не она.

Еще одной проблемной зоной можно назвать частую смену поколений автомобилей у китайских марок, из-за чего машины стремительно устаревают, а нереализованные остатки теряют в цене.

Сегодняшний клиент, выбирая авто, все чаще обращает внимание не только на стоимость и комплектацию, но и на определенность позиций марки в среднесрочной перспективе. А здесь решающую роль играет последовательность поведения компании: исполняет ли она договоренности с импортерами, не допускает ли хаоса в дилерской сети, не занимается ли частым переименованием или ребрендингом. Те китайские автопроизводители, что миновали стадию неорганизованного расширения и перешли к установлению прозрачных и долговременных правил, вызывают значительно больше доверия, чем новые участники без репутации и четкого плана.

— В итоге разговор стоит вести не о том, уйдут ли китайские бренды вообще, а о том, какие из них останутся надолго и на каких условиях. Для импортеров и дилеров ключевой задачей становится не слепая гонка за объемом, а более аккуратный выбор партнеров, жесткая фиксация обязательств и трезвая оценка рисков. Рынок постепенно взрослеет, и выигрывать на нем будут не те, кто зашел первым, а те, кто сумел выстроить устойчивую модель работы и доверие клиентов, а не просто занял освободившееся место, — подытожил эксперт.