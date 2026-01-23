Дилеры объяснили, из-за чего в России массово подорожали новые машины

В среднем цены новых легковушек на отечественном рынке увеличились примерно на 2%, что соответствует росту НДС. В то же время отдельные модели и комплектации стали дороже на 3-4%. И это еще не предел, поскольку себя еще как следует не проявила измененная схема расчета утильсбора.

Об этом аналитическому агентству «Автостат» рассказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров. По его словам, некоторые автосалоны воспользовались тактическими мерами поддержки, чтобы смягчить влияние инфляции на спрос. Например, субсидированными кредитными программами и скидками в составе пакетных предложений.

Стоимость новых машин в 2026 будет привязана к геополитике, традиционной индексации, курсу валют, а также утильсбору и росту НДС до 22%, заявил директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. Согласно его прогнозу, прайсы на российские авто могут вырасти на 5-10%. А порог по «китайцам» из-за рубежа и моделям, приезжающим в РФ по параллельному импорту, имеет шансы подрасти до 20 и 50% соответственно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал, как автобренды повысили цены на новые авто в России после Нового года.