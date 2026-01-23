В 2026 году в России появится более 1 млн новых автомобилей с «ЭРА-ГЛОНАСС»

В наступившем году количество новых автомобилей в нашей стране, получивших систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», вырастет более чем на 1 млн. Речь идет и о машинах, произведенных в стране, и о ввезенных к нам из-за рубежа.

К системе уже подключено 13,3 млн машин

В беседе с агентством ТАСС об этом рассказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. По его словам, все упомянутые транспортные средства будут непременно оборудованы кнопками SOS.

По словам г-на Райкевича, «ЭРА-ГЛОНАСС» обработала и передала экстренным службам более 550 тыс. вызовов за 10 лет работы. Лишь за первые несколько недель 2026-го было зафиксировано свыше 7 тыс. обращений, большая часть из них являлась автоматическими сигналами при тяжелых дорожных авариях.

Благодаря интеграции с региональными Системами-112 спасатели узнают координаты ДТП и другие данные в среднем за 19 секунд. Такие цифры критически важны для своевременного оказания помощи пострадавшим.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России выросла популярность тревожной кнопки в автомобилях.