За 2025 год продажи новых пикапов в России снизились на четверть

По итогам минувшего года россияне приобрели 22 тыс. новых пикапов. Если проводить параллель с 2024-м, продажи просели на 25%.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные аналитического агентства «Автостат» и АО «ППК». Эксперты обратили внимание, что реализация пикапов в нашей стране снизилась больше, чем отечественный авторынок в целом. За год доля «грузовичков» сжалась до 1,7% с прежних 1,9%.

Чемпионом марочного рейтинга считается китайский JAC, пристроивший 5 тыс. своих автомобилей соответствующего сегмента. Вторую строчку благодаря 3,6 тыс. занял Great Wall, тройку лидеров замкнул отечественный Sollers, чьи пикапы разошлись тиражом 2,7 тыс. экземпляров. Четвертым числится УАЗ с показателем 2,5 тыс., а в конце топ-5 оказался Changan с 2,2 тыс.

Самой востребованной моделью сегмента признан JAC T9, поскольку своих владельцев нашли 3,5 тыс. штук. С ощутимым отрывом от лидера идет Great Wall Poer за счет 2,6 тыс. машин, а потом уже упомянут наш УАЗ «Пикап», шоу-румы покинуло 2,5 тыс. таких авто.

