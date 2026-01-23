Раскрыта дата российского дебюта пикапа Foton Tunland G9

В скором времени на отечественном рынке должен появится новый пикап Foton Tunland G9. К его сильным сторонам причисляют эффектный дизайн, технические характеристики и комфортный салон.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», премьера Foton Tunland G9 в нашей стране состоится 10 февраля. Судя по всему, «китайцы» выкатят доработанную версию родственного G7 с расширенным набором оборудования.

Экстерьеру, выполненному в стиле Ford F-150, придает выразительности LED-оптика. Длина кузова должна составить 5340 мм при ширине 1960 мм. Дорожный просвет — 210 мм, под капотом будет установлен 162-сильный двухлитровый турбодизель. Переключением передач заведует 8-диапазонный «автомат». Также можно рассчитывать на полный привод с настройкой режимов движения и блокировку заднего дифференциала.

Интерьер украшен 12,3-дюймовой виртуальной панелью приборов и тачскрином мультимедийного комплекса с диагональю аналогичного размера. Предусмотрены круиз-контроль и двухзонный климат-контроль.

Остается сказать, что Tunland G9 станет четвертым пикапом в российской линейке Foton. Ранее портал «АвтоВзгляд» успел протестировать младший G7, а также рассказать о V7 и V9.