Voyah Free Sport+ и Dream получили новые цвета в России

Эксклюзивные цвета кузова «бургунди» и «жемчужный белый» в нашей стране достались гибридному кроссоверу Voyah Free в исполнении Sport+. В свою очередь, минивэн Dream обзавелся черным оформлением внутреннего пространства.

Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем от официальных представителей марки в редакцию портала «АвтоВзгляд». Помимо свежих оттенков, Voyah Free Sport+ может быть окрашен еще в три вариации металлика, среди которых числятся «серый титан», «зеленый шелк» и «искрящийся черный». Модель также примечательна красными тормозными суппортами, 20-дюймовыми черными дисками, задним спойлером и рельефными выштамповками переднего бампера.

Максимальная отдача электромоторов паркетника доходит до 510 л.с. На ускорение до «сотни» требуется 4,8 секунды, а запас хода на одной зарядке составляет чуть больше 1000 км, почти столько же способен проехать Voyah Dream.

Темный салон минивэна стал дополнением к классическим цветовым решениям с применением экокожи и микрофибры. Особенностью «однообъемника» считается серьезная шумоизоляция, созданная из восьми десятков элементов.

