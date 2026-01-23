Рамный внедорожник Hongqi встанет на конвейер осенью 2026 года

Известный в России китайский производитель премиальных автомобилей Hongqi планирует запустить производство нового рамного внедорожника в сентябре наступившего года. Возможно, «проходимец» доберется и до отечественного рынка, ведь бренд представлен у нас официально.

Как сообщает в своем новостном телеграм-канале ресурс «Китайские автомобили», будущий внедорожник «поднебесной» марки имеет шанс получить в качестве названия только цифры 1927. Такой вариант набрал больше всего голосов в социальных сетях компании. Речь идет о дате формирования местной народной армии и Наньчанского восстания. Однако финальную версию нейминга «поденебесные» автостроители пока не объявили.

Инженеры бренда планируют «вооружить» свое внушительное детище гибридной силовой установкой. В ее состав готовятся включить как минимум наддувный двигатель объемом 2,0 л с четверкой электромоторов. Но компанию им может составить и четырехлитровая V-образная «восьмерка» мощностью 652 л.с.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Hongqi приступили к тестам платформы для новейшего гибридного внедорожника.