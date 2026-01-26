В Сети появились «шпионские» фото упрощенного LADA Azimut

Новейший кроссовер LADA Azimut заметили на дорогах Тольятти в упрощенном исполнении. Отечественный паркетник был лишен панорамной крыши и двухцветного окраса кузова.

Соответствующие изображения опубликовал телеграм-канал khaDm. Судя по всему, тестовый «Азимут» укомплектовали 17-дюймовыми колесами, базовым 120-сильным бензиновым мотором и 6-скоростной китайской «механикой».

К характерным признакам упрощения можно отнести заднюю стойку и штампованные стальные диски черного цвета. Не исключено, что последние получат и серийные автомобили в начальной комплектации. Передняя и задняя части скрыты максировочной пленкой, но экстерьер паркетника уже давненько рассекречен.

В моторную гамму поначалу войдут силовые агрегаты объемом 1,6 и 1,8 л, выдающие 120 и 132 л.с. Переключением передач предстоит заведовать не только упомянутой «ручке, но и вариатору. Позднее ожидается появление 150-сильного турбодвигателя с «автоматом».

Ранее портал «АвтоВзгляд» назвал сроки старта продаж LADA Azimut на российском рынке.