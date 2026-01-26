Сильное падение продаж автомобилей в России стало тревожным сигналом

В нашей стране завершение второй полной рабочей недели дало тревожный сигнал отечественному авторынку, поскольку продажи легковушек снизились на 19%. На сей раз своих владельцев нашли всего 18,2 тыс. штук.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его подсчетам, спрос на легковые машины снизился на 11%, если проводить параллель с аналогичным периодом 2024-го.

В то же время сегмент LCV просел на 13%, в России удалось реализовать чуть больше 1,2 тыс. экземпляров. По сравнению с четвертой неделе прошлого года продажи ушли в минус почти на четверть.

В свою очередь, грузовики не дотянули даже до 900 пристроенных штук. Минус к прошлой неделе вроде бы не так ощутим, но 12 месяцев назад показатели были выше на 45%.

Г-н Целиков выразил надежду, что негативный тренд спровоцировали только минусовые температуры и холода, и сложившаяся картина не станет предвестником очередного глобального охлаждения спроса.