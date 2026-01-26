Для России сертифицировали обновленный Haval Dargo

Обновленный Haval Dargo формально уже готов к старту российских продаж. Сроки их начала пока неизвестны, китайский производитель успел сертифицировать модель для отечественного рынка.

Кроссоверу освежат не только внешность, но и мотор

О получении на последний рестайлинг «Дарго» Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) сообщил ресурс «Китайские автомобили», опираясь на данные Росстандарта. Кроссовер встанет на конвейер под Тулой.

После обновления Haval Dargo будет отличаться от предшественника иными логотипами, радиаторной решеткой с черными прямоугольниками, переработанным передним бампером и багажной дверью. Габариты останутся прежними, составляя 4620х1890х1780 мм при колесной базе 2738 мм и дорожном просвете 200 мм. Привод может быть передним или полным.

Мощность силовой установки выросла до 200 л.с. с прежних 192. В то же время тяга увеличилась на 60 «ньютонов», дойдя до 380. Мотор обзавелся модернизированным блоком управления, турбиной от Hycet и свежей выхлопной системой, соответствующей нормам экологического класса Евро-6. Степень сжатия упала с 12 до 11. Передачи переключает 7-скростной преселектив.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал другие особенности Haval Dargo, пережившего рестайлинг.