В России на 22% увеличились продажи новых люксовых автомобилей

За прошлый год россияне приобрели 695 новых люксовых машин. По сравнению с показателями 2024-го реализация в сегменте выросла на 22%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на статистику АО «ППК». Наиболее востребованным брендом стал британский Rolls-Royce, сумевший пристроить в России 225 своих легковушек. Они заняли около трети от общего объема продаж.

Bentley, который числился лидером сегмента на протяжении предшествующей 2025-му пары лет, на сей раз занял вторую позицию, реализовав 198 штук. Благодаря результату в 159 пристроенных машин Lamborghini замыкает топ-3.

Эксперты обратили внимание, что в то же время в нашей стране нашли владельцев 25 автомобилей с шильдиком Aston Martin. За год продажи таких «британцев» в РФ выросли ощутимее всего, подскочив в 2,3 раза.

Самой популярной люксовой моделью считается внедорожник Rolls-Royce Cullinan, разошедшийся тиражом 156 экземпляров. Следом на приличной дистанции идут Lamborghini Urus и Bentley Bentayga.