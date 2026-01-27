За 2025 год в мире на 4% выросли продажи автомобилей

По итогам ушедшего года в мире нашли своих владельцев 91 935 010 легковых и легких коммерческих машин. Спрос увеличился на 3,6%, если проводить параллель с показателями 2024-го.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные консалтинговой компании GlobalData. Цифры говорят, что лучше всего на планете продажи шли в Китае, который сумел выйти в плюс на 5,6%. В итоге из тамошних шоу-румов уехало 26 887 094 автомобиля. Тем временем успехи Соединенных Штатов оказались скромнее, хотя и там наблюдается позитивная динамика в 2,5% — 16 325 284 пристроенные машины.

Западная Европа приподняла прежнюю планку на 0,3%, выйдя на результат 13 416 422 штуки. В восточной части Старого Света дела шли чуть лучше, там было продано 4 691 409 единиц, уровень реализации вырос на 0,4%.

На 8,8% вышла в плюс Южная Америка, поскольку автосалоны покинули 3 124 215 машин. К крупнейшим мировым рынкам также относят Японию, Канаду и Южную Корею.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, чего не сделал автопром России в 2025-м и что вряд ли сделает в 2026-м.