В крупных российских городах стало больше автосалонов

В 2026-м число автосалонов в больших российских городах увеличилось на 2%, если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом. В общей сложности дело дошло до 5,4 тыс. шоу-румов.

Статистикой делится РБК, ссылаясь на исследование сервиса «2ГИС». Эксперты брали в расчет точки, торгующие как новыми легковыми автомобилями, так и машинами с пробегом. Прибавив почти 17%, максимальную динамику продемонстрировал Красноярск, где теперь насчитывается 284 автосалона.

Вторую строчку за счет 369 штук и прибавки на 12,2% занял Новосибирск. Тройку лидеров замкнул Челябинск — 277 шоу-румов или плюс 11,2%. В первую десятку также попали Самара и Воронеж, Екатеринбург и Волгоград, Ростов-на-Дону и Казань, Нижний Новгород. Столица ушла в минус по тому же показателю на 4,9%, а Краснодар — на 5,6%. То есть речь идет о 1381 и 354 торговых точек соответственно.

Эксперты обратили внимание, что официальными дилерскими центрами в наших городах-миллионниках являются лишь 34,2% всех салонов. Рост их количества связали с расширением региональных рынков, особенно на Урале и в Сибири.