Российским дилерам представили внедорожник iCaur V27

Будущим отечественным дилерам новоиспеченного бренда iCaur родом из Поднебесной продемонстрировали внедорожник V27. Закрытое мероприятие проходило в специальном формате — организаторы устроили сессию, состоящую из вопросов и ответов.

Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд». В итоге игрокам рынка показали предсерийный прототип iCaur V27, с финальной версией именно такой модели марка должна дебютировать в России. Пока точные сроки старта реализации по-прежнему неизвестны.

«Проходимца» будет приводить в движение последовательно-гибридная силовая установка. В ее состав включен традиционный ДВС и пара электрических двигателей объемом 1,5 л. Мощность системы пока не разглашают, но первую «сотню» автомобиль должен набирать менее чем за шесть секунд. Без дозаправки и подзарядки заявлен запас хода на восемь сотен километров.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, когда первый серийный внедорожник iCaur V27 сошел с конвейера.